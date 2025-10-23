Автоэксперт Ладушкин напомнил о штрафе за несвоевременную регистрацию машины

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT предупредил, что за несвоевременную постановку автомобиля на учет водитель может получить штраф или лишиться прав на определенный срок.

Специалист пояснил, что после покупки нового автомобиля у водителя есть десять дней на постановку на учет. В этот период можно ездить без государственных регистрационных знаков, но при этом иметь при себе ПТС и быть владельцем машины.

Эксперт подчеркнул, что таким правом могут пользоваться только те, кто приобрел автомобиль, еще не имевший номеров. Если же у машины уже были номера, их снимать нельзя. Необходимо в течение десяти дней поставить автомобиль на учет, имея на транспорте госномер, свидетельство о регистрации и договор купли-продажи.

Ладушкин также напомнил, что раньше можно было эксплуатировать автомобиль десять дней без ОСАГО, но недавно этот пункт из закона убрали.