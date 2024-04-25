Крымский мост временно закрывали для проезда машин | 360°

Транспорт 25 апреля 2024, 08:48 Крымский мост временно закрывали для проезда машин Проезд по Крымскому мосту возобновили после временной приостановки 25 апреля РИА «Новости»

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Утром 25 апреля проезд по Крымскому мосту временно остановили в обе стороны, но спустя 40 минут возобновили. Информация об этом появилась в Telegram-канале информационного центра переправы.

В 07:00 сообщили об отсутствии заторов. Спустя 50 минут объявили о временном закрытии проезда автотранспортом. Причину приостановки движения не указали.

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«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщил информцентр.

В 08:30 движение возобновили. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко продублировал эту информацию в своем Telegram-канале и добавил, что утром перезапустили Керченскую паромную переправу — ее закрывали вечером 24 апреля.

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