Цистерна загорелась на железной дороге под Симферополем, один человек погиб | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 15:36 Цистерна загорелась на железной дороге под Симферополем, один человек погиб МЧС: один человек погиб и 2 пострадали из-за загоревшейся цистерны в Крыму

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Под Симферополем днем 24 апреля загорелась железнодорожная цистерна c топливом. Один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму.

По предварительной информации, причиной пожара в поселке городского типа Комсомольское стало нарушение правил технологического процесса.

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К 13:16 возгорание локализовали, а в 13:30 спасатели ликвидировали открытое горение на площади 10 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли около 100 человек, задействовали 22 единицы техники.

Ранее в Смоленской области произошли пожары на двух объектах топливно-энергетического комплекса. Возгорание началось после атак беспилотников.