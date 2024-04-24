Цистерна загорелась на железной дороге под Симферополем, один человек погиб | 360°

24 апреля 2024, 15:36
Цистерна загорелась на железной дороге под Симферополем, один человек погиб
МЧС: один человек погиб и 2 пострадали из-за загоревшейся цистерны в Крыму
Под Симферополем днем 24 апреля загорелась железнодорожная цистерна c топливом. Один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму.
По предварительной информации, причиной пожара в поселке городского типа Комсомольское стало нарушение правил технологического процесса.
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К 13:16 возгорание локализовали, а в 13:30 спасатели ликвидировали открытое горение на площади 10 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли около 100 человек, задействовали 22 единицы техники.
Ранее в Смоленской области произошли пожары на двух объектах топливно-энергетического комплекса. Возгорание началось после атак беспилотников.
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