Пассажиры шести поездов «Таврия» пожаловались на длительные задержки

В расписании поездов «Таврия» возникли сбои, шесть поездов задерживаются в пути следования. Мать одного из пассажиров рассказала 360.ru, что путешественникам не предоставили ни еды, ни воды.

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что два поезда из Крыма задержались на четыре часа, один — на 5,5 часа и один — на шесть часов. Опоздание рейса из Москвы в Севастополь составило 30 минут.

«Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой», — уточнили в пресс-службе.

Мать одного из пассажиров в беседе с 360.ru отметила, что на одной из станции во Владиславовке предоставлялись только скамейки или стулья, а еды не было.

«Отправление по расписанию должно было быть в 00:27. По приезду сообщили о задержке сначала до двух часов, затем время несколько раз переносили. В итоге сына посадили в поезд только около 7:35 утра (плюс-минус 10 минут). За все время ожидания никакого питания или воды не предоставляли», — подчеркнула она.

Женщина добавила, что многим пассажирам пришлось спать на стульях, скамейках или прямо на полу. Несмотря на это, на вокзале была спокойная атмосфера.

«Часть людей сдавала билеты с возвратом примерно за полцены. Мы решили ждать поезд, поскольку билетов в нужном направлении и так не было», — добавила собеседница 360.ru.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров на Крымской железной дороге. В случае нарушения оно примет меры реагирования.