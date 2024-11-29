«Конструкция безопасна». Росавиация не увидела поводов отказаться от SuperJet 100

ФАВТ: У Росавиации нет поводов отказываться от использования SuperJet 100

Повода отказываться от эксплуатации лайнера Sukhoi Superjet 100 нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

По словам представителя ФАВТ, нет причин отказываться от эксплуатации Superjet 100. По предварительным данным, причина возгорания лайнера в Анталье кроется не в конструкции самолета. Истинные причины произошедшего поможет определить всестороннее расследование этого случая.

Пресс-секретарь уточнил, что Superjet 100 соответствует требованиям летной годности, прошел все испытания, и сертифицирован по российским и международным правилам.

«Конструкция этой машины безопасна. При этом она продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных», — подчеркнул Кореняко.

Ранее авиакомпании «Азимут» назвала причину возгорания в Турции самолета Superjet 100. Пожар начался из-за жесткой посадки.