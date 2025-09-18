Компания «КрасАвиа» сообщила о сбое в работе информационных систем

В работе информационных систем авиаперевозчика «КрасАвиа» произошел сбой. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Возможны перебои в работе сервисов», — предупредил перевозчик.

Пассажиров призвали следить за данными на информационных табло аэропортов по всей маршрутной сети и за объявлениями по громкой связи в воздушных гаванях.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы минимизировать риски выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов.

