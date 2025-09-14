В Сети пожаловались на сбои в работе смартфонов Google Pixel

Владельцы смартфонов Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro столкнулись с серьезными проблемами после выхода обновления ПО. У некоторых гаджеты за 120 тысяч рублей и вовсе превратились в «кирпичи», сообщил Telegram-канал SHOT .

Запрос на обновление пришел 3 сентября. После его установки на экранах пользователей стал возникать «белый шум». Также отмечаются случаи искажения изображений камерой и бесследное пропадание фотографий.

Помимо этого, случаются сбои в работе банковских приложений и проблемы с подключением смарт-часов и наушников через Bluetooth.

После отката обновления у части владельцев удалось спасти телефон, а у других он попросту перестал включаться и превратился в «кирпич». Помочь восстановить устройство может только перепрошивка, за которую в спецсервисах просят порядка 10 тысяч рублей.

Эксперты призвали относиться к выпускаемым обновлениям с осторожностью и выключить их автоматическую установку в настройках.

