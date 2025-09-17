СМИ заявили об уходе китайского автопроизводителя Chery из России

Китайский автоконцерн Chery планирует к 2027 году полностью свернуть бизнес в России, чтобы минимизировать санкционные риски и выйти на биржу Гонконга. Компания рассчитывает привлечь 1,2 миллиарда долларов за счет продажи акций, направив средства на разработку и расширение линейки электромобилей и гибридов, сообщило агентство Nikkei .

В документах Chery указывается, что в течение двух лет количество брендов и каналов сбыта в России постепенно сократят, а их вклад в общую выручку станет «незначительным». С конца 2024 года автопроизводитель также прекратит транзакции с Ираном и Кубой.

По данным Reuters, предстоящее IPO может стать крупнейшим среди автопроизводителей в Гонконге в этом году. Bloomberg ранее отмечал, что от участия в размещении отказались банки Уолл-стрит на фоне продаж компании в России.

Mash сообщил, что на самом деле Chery просто сделал формальное заявление, чтобы избежать санкций: автомобили будут доступны под брендом Tenet.

В пресс-службе компании заявили «Коммерсанту», что российское подразделение китайского автомобильного концерна не собирается покидать страну.

Российский рынок — второй по значимости для Chery и обеспечил более четверти — 25,5% — выручки в 2024 году. После ухода западных брендов концерн стал одним из лидеров по продажам в стране. Однако в январе–марте 2025 года закрылось свыше 210 китайских автосалонов из-за ухода инвесторов и роста конкуренции.