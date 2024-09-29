Китайские автомобили резко подорожают в России

Увеличение утильсбора и проблемы с переводами приведут к подорожанию новых автомобилей этой осенью, в том числе базовых моделей китайского производства, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Его процитировало Autonews.

«С увеличением утильсбора стоимость даже базовых „китайцев“ вырастет сразу на 300 тысяч рублей», — сказал он

Эксперт предупредил, что из-за сохраняющихся проблем с переводами в китайские банки новые автомобили могут стать дороже на 10%.

Также, на автомобили с объемом двигателя до двух литров наложат повышенный сбор. Текущая ставка сбора с 1 октября увеличится с 306 до 556 тысяч рублей. К 2025 году ставка вырастет до 667 тысяч рублей, а к 2026 году достигнет 800,8 тысячи рублей.

Шапарин сообщил, что подорожание ждет кроссовер Chery Tiggo 4. Сейчас его стоимость составляет 2 120 000 рублей, но уже к новому году она возрастет до 2 370 000 рублей.

Ранее стало известно, что кроссоверы китайского производителя Soueast поступят в продажу на территории России в конце 2024 года.