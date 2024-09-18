Китайские кроссоверы Soueast появятся на российском рынке в конце 2024 года

Кроссоверы китайского производителя Soueast станут доступны для покупки в РФ в конце 2024 года. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на представителей бренда.

На российском рынке появятся две модели: городской кроссовер C-класса S07 и флагманский кроссовер D-класса S09. Предварительная стоимость первой — от 2,9 миллиона рублей, второй — от 3,4 миллиона рублей.

Преимуществами данных автомобилей называют широкий набор опций, а также сочетание полного привода с классической автоматической трансмиссией и бензиновым турбомотором.