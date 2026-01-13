Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России

Покинувшая российский автомобильный рынок в 2022 году южнокорейская компания Kia зарегистрировала в стране два новых товарных знака с одноименным логотипом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Азиатская компания подала заявки в Роспатент в августе и октябре 2024 года. В январе 2026-го ведомство приняло решение о регистрации товарных знаков в России на срок до 2034 года.

Под этими знаками Kia может продавать велосипеды, моторные лодки и легковые автомобили, осуществлять электронную передачу автомобильных данных.

В декабре 2025 года немецкая Audi зарегистрировала в Роспатенте три товарных знака. Компания получила одобрение использовать бренды Allroad и Sportback на территории страны, а также слоган Vorsprung durch Technik.

До этого Роспатент отказал Renault в регистрации нового товарного знака в России. Заявку французского автоконцерна отклонили.