Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака

Заявку французского автоконцерна Renault о регистрации товарного знака в России предварительно отклонили. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Роспатент не согласился зарегистрировать товарный знак, у компании осталось несколько недель для ответа на уведомление экспертизы.

Автоконцерн обратился в российскую надзорную службу в октябре 2024 года, в апреле 2025 года он получил предварительный отказ.

Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина объяснила, что Роспатент может окончательно отказать Renault. Это произойдет если служба не ответит в течение нескольких недель.

«Есть относительные основания для отказа в регистрации товарного знака Reno, а именно выявлен более ранний товарный знак, который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением», — добавила Акиншина.

Ранее Роспатент отказался зарегистрировать бренд «Я русский». Заявку на регистрацию товарного знака подал певец Ярослав Дронов, также известный как Шаман.