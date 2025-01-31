Kia отзовет из России более 29 тысяч кроссоверов Sportage

Автопроизводитель Kia планирует отозвать из России 29 141 кроссовер Sportage, проданный в 2014–2016 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Причиной для таких мер стал брак в электрической цепи блока ABS/ESC, который может привести к короткому замыканию и пожару в моторном отсеке. Владельцам таких автомобилей следует сравнить VIN-код с данными в реестре и в случае совпадения записаться в дилерский центр для ремонта. Все работы проведут бесплатно.

Ранее под отзыв подпали 364 китайских автомобиля Tank 500 Blacktrail, у которых нашли проблемы в топливной системе — при низкой температуре там повышалось давление, из-за чего могли произойти утечки. На всех машинах проверят и при необходимости заменят трубки бензобаков.