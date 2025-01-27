В России отзовут 364 китайских автомобиля Tank 500 Blacktrail

Официальный представитель китайского бренда Tank отзовет 364 автомобиля модели 500 Blacktrail из-за проблем с топливной системой. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.
«В условиях низкой температуры в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке», — объяснили решение в агентстве.
На всех отозванных машинах проверят и при необходимости заменят выпускную трубку топливного бака. Владельцам таких автомобилей посоветовали сверить VIN-номер с прилагаемым перечнем. Если позиции совпадают, необходимо обратиться к дилеру и согласовать время визита. Все работы будут проводить бесплатно.
Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что деятельность китайского производителя Changan могут приостановить в России на 90 дней из-за выявленных дефектов в сиденьях.
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