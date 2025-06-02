Kia отзовет более 55 тысяч автомобилей

Официальный представитель корейской компании Kia в России ООО «КИА Россия и СНГ» отзывает 55 350 автомобилей Soul (AM), Cerato (TD) и Kia Sorento (XM), проданных в период с 2010 по 2016 годы, из-за вероятности короткого замыкания в моторном отсеке. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

Дело оказалось в печатной плате гидравлического электронного блока управления в моторном отсеке.

«Уполномоченные представители изготовителя ООО „КИА Россия и СНГ“ проинформируют подпадающих под отзыв владельцев автомобилей по телефону и/или путем рассылки писем необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», — заявили в пресс-службе.

Для владельцев все работы проведут бесплатно.

В апреле стало известно, что покинувшая Россию Kia зарегистрировала в стране четыре товарных знака.