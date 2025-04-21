Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России

Корейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России новые товарные знаки. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка» .

По информации источника канала, южнокорейскому производителю в апреле одобрили четыре заявки на регистрацию товарного знака.

Один из них позволит компании проектировать промышленные предприятия и автомобильные заводы. Два других — производить машины и масла, а также обслуживать их.

Четвертый товарный знак — Kia Connect, технологический сервис, позволяющий активировать различные функции автомобиля дистанционно. Заявки находились на рассмотрении Роспатента с августа-сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что импорт авто из Южной Кореи в Россию достиг рекордных показателей. Чаще всего россияне приобретали легковые автомобили с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров, выручка за их импорт составляла 50,1 миллиона долларов.