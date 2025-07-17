Казанские гаишники оштрафовали пассажиров машины без водителя

Автомобиль без водителя остановили сотрудники Госавтоинспекции Казани на одной из улиц. Находившиеся в салоне люди заявили, что все они пассажиры, а машина едет на автопилоте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Авторы выяснили, что без водителя по улица столицы Татарстана передвигался автомобиль LiXiang L7, которым управляли с телефона. Но просто так ехавших в салоне беспилотника правоохранители не отпустили и выписали штрафы за непристегнутые ремни безопасности.

Представитель МВД в комментарии Shot заявил, что водителем в данном случае может считаться тот, кто остановил машину по требованию сотрудников Госавтоинспекции. Если человек управлял автомобилем при помощи смартфона в пьяном виде, то его могут лишить прав и даже арестовать.

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