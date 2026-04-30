Камеры позволят снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 2-3 км/ч

Современные камеры фотовидеофиксации могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости до двух-трех километров в час. Решение об этом должно принимать федеральное правительство, сообщил в интервью «Радио РБК» руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

«Можно установить [порог] два-три километра в час. В разных странах по-разному: где-то 10, где-то пять километров в час. Это вопрос обсуждения с научным сообществом, вопрос в принятии единого подхода для всей территории России», — рассказал Кизлык.

ЦОДД выступает за снижение порога, вопрос обсуждают регулярно, но пока решения нет. Снижение порога стало бы шагом вперед в снижении числа смертей на дороге, отметил Кизлык.

Он подчеркнул, что современные камеры точно фиксируют скорость с минимальной погрешностью.

