Россиян пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

МВД: возможности штрафовать за отсутствие ОСАГО на основе фото с камер пока нет

Водителей без полиса ОСАГО в России не будут штрафовать за его отсутствие на основе фото с камер, так как пока нет необходимой технической базы для администрирования фотовидеофиксации в автоматическом режиме. Об этом в телеграм-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Соответственно, штрафы на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут», — отметила она.

Волк добавила, что сотрудники ГИБДД в настоящее время выявляют водителей без страхового полиса во время несения службы на дорогах, как и раньше.

«Водитель имеет возможность предъявлять для проверки как копию полиса ОСАГО на бумажном носителе, так и в виде электронного документа», — заключила представитель МВД.

Днем ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете больше одного штрафа в сутки за езду без ОСАГО.