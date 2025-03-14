Калининградский завод «Автотор» объяснил отказ от комментария о машинах BMW

Вопросы о возобновлении выпуска машин BMW содержат потенциальные риски некорректной трактовки информации. Об этом в комментарии 360.ru заявила PR-директор калининградского завода «Автотор» Олеся Казаринова на просьбу прокомментировать сообщения о возобновлении неофициального выпуска автомобилей BMW.

«Мы не комментируем вопросы, в постановке которых содержатся потенциальные риски некорректной интерпретации информации в условиях антироссийской санкционной политики. Это все, что мы можем предоставить в качестве комментария», — заявила представитель предприятия.

О неофициальном выпуске калининградским заводом автомобилей BMW X5 и X6 из машинокомплектов 2022 года сообщил Telegram-канал Baza.

Официально эту информацию подтвердить не удалось, но на сообщение отреагировал ушедший из России немецкий автоконцерн.

В BMW Group заявили, что не несут ответственность за производство и эксплуатацию автомобилей, выпущенных на заводе, который не входит в единую производственную сеть.

Там не исключили, что поездки на таких машинах могут нести риски для водителей и пассажиров.