Концерн BMW усомнился в безопасности собранных в Калининграде машин

В BMW заявили, что не несут ответственности за машины, собранные на калининградском заводе «Автотор». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письмо концерна.

«Автомобили BMW, собранные на предприятии, не входящем в единую производственную сеть нашей корпорации, не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности BMW Group», — отметили в компании.

Также представители концерна добавили, что эксплуатация таких машин может быть опасной для жизни и здоровья водителей и пассажиров, а также других участников дорожного движения.

По информации Telegram-канала Baza, «Автотор» неофициально выпустил партию BMW X5 и X6 из машинокомплектов 2022 года, которые оставались на предприятии. Представители завода не прокомментировали эту новость.

Ранее стало известно, что в Калининграде запустят производство китайских автомобилей DongFeng Sokon.