Как и когда оформлять авто после покупки: памятка водителям

МВД предупредило о требовании оформлять авто в течение 10 дней после покупки

Владельцам машин следует регистрировать их в ГАИ в течение 10 дней после покупки. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно закону, автомобиль необходимо поставить на государственный учет в регистрационном подразделении ГИБДД по месту обращения нового собственника.

Срок составляет 10 дней независимо от того, где именно россиянин купил автомобиль — у дилера, в автосалоне, по договору купли-продажи между физическими лицами. Пройти госрегистрацию за этот период необходимо даже в том случае, если машина досталась по наследству.

Десятидневный срок отсчитывается со дня приобретения владельцем прав на транспортное средство, а не с заключения договора купли-продажи.

Ранее Евгений Ладушкин предупредил автомобилистов об опасности езды с открытыми окнами. При поездках на высокой скорости это может снизить концентрацию внимания водителя из-за шума в салоне и повысить расход топлива.