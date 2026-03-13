Автоэксперт Ладушкин предупредил о рисках езды с открытыми окнами

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал RT , что езда с открытыми окнами на высокой скорости может снизить концентрацию водителя и увеличить расход топлива.

По словам специалиста, при движении на большой скорости с открытыми окнами возрастает уровень шума в салоне. Это может привести к усталости и ухудшению внимания водителя. Кроме того, через открытые окна в салон попадают пыль и насекомые, что ускоряет загрязнение интерьера и требует более частой уборки.

Ладушкин также отметил, что открытый окна увеличивают сопротивление воздуха, что ведет к повышению расхода топлива. Однако при езде на небольшой скорости открытые окна могут быть полезны, так как позволяют лучше слышать окружающую обстановку. Автоэксперт порекомендовал использовать в дороге штатную климатическую установку.