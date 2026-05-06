Kaiyi ушла из России и передала клиентов компании Jetour

С 1 мая 2026 года «Вотур Мотор Рус» взяла на себя ремонт и сервис автомобилей Kaiyi, проданных через ООО «КАИ РУС». Об этом «Авто Mail» сообщил представитель китайского бренда.

«Мы благодарим за доверие к Kaiyi и уверены, что переход послепродажного обслуживания к ООО „Вотур Мотор Рус“ обеспечит бесперебойную поддержку клиентов и поддержит высокий уровень качества сервиса», — отметил он.

В компании подчеркнули, что гарантийные обязательства официальных дилеров Kaiyi перед покупателями автомобилей остаются в силе. Это относится как к ремонту по гарантии, так и к регламентным работам.

В настоящее время дилеры Kaiyi перезаключают соглашения с «Вотур Мотор Рус». При этом они продолжают проводить обслуживание, оказывать гарантийную поддержку и поставлять запчасти клиентам.

В феврале стало известно, что китайские Kaiyi и Jetta могут уйти с российского рынка из-за убытков.