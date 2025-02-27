Качество автошкол в России предложили оценивать по-новому

Правительство одобрило законопроект об изменении системы оценки качества автошкол. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.

«Теперь качество таких учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов обучающимися, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы», — заявил глава правительства.

Он добавил, что для этого создадут общедоступный сайт, который будут регулярно обновлять. Мишустин выразил надежду, что таким образом получится составить объективный рейтинг, который позволит снизить аварийность на дорогах.

Ранее депутат Госдумы Антон Ткачев обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить сдавать на водительские права экстерном. Он заявил, что проблемы, из-за которых в 2013 году это запретили, удалось решить.