В Госдуме предложили разрешить сдавать на водительские права экстерном

В Госдуме выступили с инициативой разрешить сдавать на водительские права экстерном. Автор предложения — депутат Антон Ткачев — направил запрос на эту тему министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

В 2013 году вступил в силу закон, запрещающий самостоятельную подготовку водителей к получению прав категорий А и В, напомнил Ткачев. Посещение автошкол стало обязательным.

Закон приняли, чтобы решить актуальные на тот момент проблемы, пояснил он. Например, возможность для слабо подготовленных водителей пользоваться экзаменом в ГИБДД как своеобразным тренингом бесплатно и существование большого количества «серых» автошкол.

И сейчас, по мнению Ткачева, большинство проблем в этой сфере удалось решить. Россияне стали больше стремиться к самостоятельному обучению. При этом практика для категории В подразумевает 56 часов обучения, хотя многие получают необходимые навыки уже спустя 30 часов вождения.

«Дальнейшие занятия с инструктором фактически являются повторением уже отработанных навыков на одном и том же маршруте, что приводит к лишней трате денежных средств граждан без получения новых знаний», — отметил депутат.

Парламентарий также попросил дать россиянам возможность сдавать экзамены на права после 30 часов практики, а также сдавать экстерном теорию без обязательного посещения автошколы. Это позволит сэкономить от 25 до 50 тысяч рублей.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов предложил разрешить электронную версию документов на авто.