Опрос правительства РФ: популярность автотуризма в стране выросла на 15% за год | 360°

Общество 03 мая 2024, 16:59 Опрос правительства РФ: популярность автотуризма в стране выросла на 15% за год

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Автомобильный туризм активно развивается в России. Так, за год его популярность в стране выросла на 15%, сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на данные опроса координационного центра правительства РФ.

Около 65% россиян признались, что в 2024 году планируют отправиться в путешествие во время отпуска на собственном автомобиле.

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Отмечается, что самыми востребованными направлениями среди соотечественников стали озеро Байкал, Черноморское побережье Краснодарского края и Крым.