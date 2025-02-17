Кабмин разрешил применять биометрию для посадки на поезд

Вице-премьер Григоренко: правительство утвердило посадку на поезд по биометрии

Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА «Новости» .

«Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Соответствующее постановление утверждено», — отметил он.

Тестирование сервиса начнут уже в этом году. Пассажиры смогут воспользоваться услугой, когда закончатся технологические испытания. Сервис откроют для пользователей Единой биометрической системы (ЕБС).

Григоренко обратил внимание, что биометрия будет альтернативой предъявлению паспорта, но не заменит его. Россияне всегда смогут выбрать более удобный способ.

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