К 2030 году половина всех самолетов в РФ должна быть отечественного производства

Половина самолетов в российском авиапарке должна быть отечественного производства. Это указано в документах правительства, которые изучило РИА «Новости» .

«Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков <…> 2030 год — 50%», — указано в документе.

В парках отечественных авиакомпаний сейчас 19% российских самолетов. К 2028 году их доля должна вырасти до 30%, а к 2030-му — до 50%.

Также планируется рост числа отечественных беспилотных авиационных систем на российском рынке. Сейчас российские БАС занимают около 43%, но к 2028 году их доля должна превысить половину, а к 2030 году — более 70%.

В январе 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие шесть лет должно быть построено более 600 российских лайнеров. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.

В 2026-2027 годах российские авиакомпании планируют ввести в эксплуатацию расконсервированные самолеты советского и зарубежного производства. Их будут использовать как для пассажирских, так и для грузовых рейсов. Аналитик Федор Борисов отметил, что возвращение в строй старых самолетов соответствует международным стандартам.