Аналитик Борисов отметил, что возвращение в строй старых самолетов соответствует международным стандартам

Авиапромышленность России в 2026–2027 годах намерена расширить воздушный парк авиакомпаний за счет возвращения в эксплуатацию самолетов советского и иностранного производства, находившихся долгое время на консервации. Руководитель аналитического центра Государственного НИИ гражданской авиации Федор Борисов в беседе с ИА НСН назвал такую меру нормальной реакцией отрасли на нехватку воздушных судов.

Выбытие авиационной техники идет гораздо медленнее, чем предполагалось изначально, что позволило временно решить проблему дефицита воздушного флота. При этом основным источником пополнения авиафлота должны стать новые модели отечественной разработки, такие как самолеты семейства Ту.

Борисов подчеркнул, что возвращение в строй старых самолетов соответствует международным стандартам и использовалось странами, подвергшимися санкциям. Подобная практика позволяет частично компенсировать потерю новейших моделей и сохранить удовлетворительный уровень обслуживания потребностей авиапассажиров.