Юрист Воропаев разъяснил правила перевозки школьников 7-11 лет

Ребенка в возрасте от семи до 11 лет следует перевозить в личном авто или такси в удерживающем устройстве — автокресле или бустере. Однако оно должно соответствовать весу и росту ребенка. Что если школьник уже перерос все стандартные атрибуты безопасности? На этот вопрос в разговоре с 360.ru ответил автоюрист Лев Воропаев.

«Перевозить на заднем сиденье такого ребенка можно с использованием либо детского удерживающего устройства, либо штатного ремня безопасности, если вес и рост маленького пассажира позволяют это сделать. Правила дорожного движения предоставляют право выбора при перевозке ребенка на заднем кресле автомобиля», — объяснил эксперт.

На переднем сиденье перевозить ребенка в возрасте от семи до 11 лет можно только с помощью детского автокресла.

Как нельзя перевозить детей в машине и какие штрафы предусмотрены за нарушение — в материале 360.ru.