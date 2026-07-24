Сегодня 13:43 Как правильно перевозить детей в машине: кому нужно автокресло, люлька и бустер? Автоюрист Воропаев: ребенка до 7 лет нельзя оставлять одного в машине Фото: Bernd WeiÃŸbrod/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Детское кресло, бустер или обычный ремень — когда и что использовать, чтобы перевозка ребенка в машине была безопасной и не привела к штрафу? Можно ли ставить люльку на переднее сиденье, что делать, если ребенок крупный, и кто должен предоставлять удерживающее устройство в такси? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Как правильно перевозить детей на личном транспорте Ребенка до семи лет Если малышу меньше семи лет, то в личном автомобиле обязательно наличие сертифицированного детского кресла. Если говорить юридическим языком, удерживающего устройства, рассказал 360.ru автоюрист Лев Воропаев. «Это может быть автокресло либо автолюлька. При этом удерживающее устройство или кресло должно соответствовать весу и росту ребенка», — уточнил эксперт. Для разных возрастов подходят следующие удерживающие устройства: Автолюлька — для младенцев и детей от рождения до 15 месяцев. Ребенка кладут лежа или полулежа, люльку устанавливают спиной по ходу движения;

Автокресло — более универсальное удерживающее устройство. Оно бывает со встроенными ремнями либо подстраивается под ремни безопасности машины. Фиксируют ребенка со всех сторон, защищая голову и торс. Их разделяют по размерам и возрасту несовершеннолетнего;

Бустер — это сиденье без спинки. Оно приподнимает ребенка так, чтобы ремень безопасности в машине пристегивал малыша через плечо. Подходит для несовершеннолетних от 15 килограммов и ростом от 120-125 сантиметров.

Фото: Медиасток.рф

Ребенок 7-11 лет Перевозить такого ребенка следует на заднем сиденье с использованием детского удерживающего устройства (автокресла), бустера с ремнем безопасности автомобиля или штатного ремня, пояснил автоюрист.

Интересно В Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД оштрафовал родителя, который пристегнул восьмилетнюю дочь только ремнем безопасности своего авто — без бустера. Водитель объяснил, что девочка переросла стандартные размеры удерживающих устройств для детей ее возраста, из-за чего поездки с их использованием приводили к дискомфорту ребенка. Однако сотрудник оказался непреклонен. Теперь петербуржец намерен обжаловать его решение. Кроме того, в ПДД написано, что можно использовать как бустер, так и просто ремень безопасности — главное, чтобы они соответствовали росту и весу несовершеннолетнего.

Существуют автокресла-трансформеры, которые охватывают несколько весовых категорий и подстраиваются под любого ребенка, в том числе крупного. Если же несовершеннолетний не влезает не в одно из них, то правила допускают использование исключительно ремня безопасности машины. «На переднем сиденье перевозить ребенка в возрасте от семи до 11 лет возможно только с помощью детского автокресла», — отметил Воропаев.

Фото: Christopher Katsarov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ребенок старше 12 лет Если ребенок старше 12 лет, то его можно перевозить с использованием обычного штатного ремня безопасности, так как он приравнивается к взрослому пассажиру, подчеркнул эксперт. Как нельзя перевозить ребенка в личном авто Перевозить ребенка нельзя на руках у взрослого. «При резком торможении возможны травмы. Все потому, что движение по инерции и сила удерживающего устройства кратно неравны», — объяснил эксперт. Также запрещено использовать несертифицированные удерживающие устройства, адаптеры ремней безопасности, накладки на ремни, мягкие бесконтактные устройства, которые позволяют пристегнуть малыша, — их запретили с сентября 2025 года. «22-я глава правил дорожного движения запрещает перевоз детей в кузове или грузовом прицепе», — объяснил Воропаев.

Фото: РИА «Новости»

Штрафы за неправильную перевозку детей в личном авто Неправильная перевозка детей карается штрафами: Для водителей-физлиц — пять тысяч рублей;

Для должностных лиц — 50 тысяч рублей;

Для юрлиц — 200 тысяч рублей. «Лишение прав просто за неправильную перевозку у нас не предусмотрено, но если случается дорожно-транспортное происшествие с причинением какого-либо вреда здоровью ребенка, то возможно более серьезное наказание — вплоть до лишения права управления в случае причинения тяжкого вреда либо смерти по неосторожности, тогда наступает уголовная ответственность», — добавил Воропаев. Популярные вопросы Можно ли устанавливать автолюльку на переднее пассажирское сиденье? «Да, можно. Но люльку должны установить таким образом, чтобы она находилась против хода движения транспортного средства. Переднюю пассажирскую подушку безопасности нужно обязательно отключить, чтобы она не сработала и не стала причиной травмы в случае аварии», — объяснил Воропаев.

Фото: РИА «Новости»

Как быть, если детей в машине два или более? Если детей несколько и они все младше семи лет, то кроме детских автокресел использовать ничего нельзя. Если из-за удерживающих устройств в машине тесно, то водителю ничего не остается, кроме как выбирать модели авто больших габаритов, отметил автоюрист. Однако если дети разных возрастов, например, один младше семи, а второй — 7-11 лет, то можно использовать автокресло и бустер — последний меньше по размерам. Если вес и рост позволяет, то старших можно пристегивать обычным ремнем. Кто должен предоставлять удерживающее устройство для ребенка — водитель такси или сам пассажир? Если заказывать такси через агрегатор и указывать, что поездка будет с ребенком, то компания должна оказать услугу полностью, то есть предоставить соответствующее удерживающее устройство. В случае, если автомобиль приезжает без него, клиент вправе отказаться от поездки и написать жалобу агрегатору.

Писать в правоохранительные органы, наверное, преждевременно, потому что вряд ли Роспотребнадзор будет в этой ситуации проводить проверку с учетом требований кодекса об административных правонарушениях. Лев Воропаев