Юрист Соловьев напомнил об изменении требований к техническому состоянию машин

С 1 февраля 2025 года изменится перечень требований к техническому состоянию автомобиля. Об этом сообщил доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев в беседе с RT .

По его словам, теперь будут тщательнее проверяться внешний вид, работа фар, тормозов, двигателя, шинного давления, состояния подвески, дверей, замков, зеркал и ремней безопасности.

«При наличии трещин владельцу ТС могут отказать в прохождении технического осмотра», — предупредил эксперт.

Он также напомнил об ужесточении экологических стандартов, касающихся автомобильных выхлопов. Цена техобслуживания увеличится приблизительно на 7,5%, предположил юрист.