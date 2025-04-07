Юрист рассказал о неочевидных штрафах, которые можно получить во дворе дома
Юрист Безделин: мытье машины во дворе тоже может стать причиной штрафа
Парковка во дворе жилого дома не защищает автовладельца от штрафов, потому что даже на знакомой территории водители могут нарушать правила. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Дмитрий Безделин, ведущий юрист Европейской юридической службы.
Одно из распространенных нарушений — парковка на газонах. Следует учитывать, что даже неухоженный участок может быть признан газоном. В Москве за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа в размере пяти тысяч рублей.
В судебной практике встречаются прецеденты, когда водителя признавали виновным просто за то, что он остановил транспортное средство рядом с деревом не на твердом покрытии.
Дмитрий Безделин
юрист
Особое внимание нужно уделять пешеходным переходам. Запрещено оставлять машину на самом переходе, ближе пяти метров перед ним или на тротуаре. Штраф за такое нарушение составляет одну тысячу рублей. В Москве и Санкт-Петербурге сумма выше — три тысячи рублей.
Отдельно стоит отметить запрет на долгий прогрев двигателя. Если машина работает на месте более пяти минут, это грозит штрафом в 1,5 тысячи рублей. В двух столицах штраф увеличивается до трех тысяч.
Мытье машины во дворе тоже может стать причиной штрафа, если местные власти запретили эту процедуру. Размер штрафа зависит от региона.
Ночной шум — еще одна проблема. Если сигнализация срабатывает регулярно и мешает соседям, владельцу грозит административная ответственность. Например, в Тамбовской области штраф за такое нарушение составляет от 500 до трех тысяч рублей.
Даже правильное место для парковки не гарантирует безопасности. По ПДД машина должна стоять строго параллельно и в один ряд.
Редко, но случаются в практике прецеденты, когда водители оставляют транспортные средства во второй ряд или не параллельно, а под углом. В случае создания помех водителя могут привлечь по статье 12.19 КоАП РФ — штраф от 1,5 до трех тысяч рублей.
Дмитрий Безделин
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