Юрист рассказал, как получить компенсацию за машину, пострадавшую от непогоды

Автомобилистам, чьи машины пострадали от непогоды, необходимо зафиксировать все повреждения и затем обращаться за компенсацией в суд или страховую компанию. Об этом РИА «Новости» сообщила юрист Валентина Бачурина, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России.

«Важно сфотографировать и снять на видео положение автомобиля, повреждения, дорожные знаки, окружающую обстановку, разметку, следы повреждения на стволе дерева и автомобиле», — рассказала Бачурина.

Она добавила, что работает принцип «чем больше, тем лучше». После того, как все свидетельства произошедшего собраны, следует вызывать полицию.

По словам юриста, ответственность за ущерб несет лицо, обязанное обеспечивать безопасность на территории. Если дерево упало во дворе, отвечает управляющая компания, в парках и скверах — муниципальные службы, на частных землях — собственники.

«Если в происшествии есть вина организации, например, гнилое дерево подлежало спилу, но не было удалено вовремя, то виновных могут обязать возместить ущерб», — отметила Бачурина.

Владелец авто может получить выплату и по полису КАСКО, но падение дерева не всегда входит в страховой случай. Юрист предупредила, что ОСАГО часто не покрывает такой ущерб, поскольку страхуется только ответственность перед третьими лицами.

Ранее во время непогоды в Москве дерево раздавило автомобиль рэпера Славы Мэрлоу.