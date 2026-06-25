Юрист Манько призвал ни в коем случае не повреждать автомобиль, который блокирует выезд

Юрист Александр Манько рассказал «Абзацу» , какие меры можно предпринять, если другой автомобиль мешает выехать с парковки.

По словам эксперта, за создание препятствий для движения предусмотрен штраф до трех тысяч рублей. Если водитель, чей автомобиль мешает, не оставил контактов или не выходит на связь, следует обратиться по номеру 112.

После вызова сотрудники ГИБДД приедут на место, зафиксируют нарушение и составят протокол. При необходимости они могут организовать эвакуацию автомобиля.

Манько отметил, что расходы, понесенные из-за блокировки, могут быть взысканы через суд. Речь идет о затратах на такси, билеты на транспорт, а также возможной потере дохода или премии.

Для этого нужно собрать доказательства: фото и видео с фиксацией факта блокировки, подтверждающие документы и чеки, а также копию протокола ГИБДД. После подготовки материалов подается иск о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

Юрист предупредил, что ни в коем случае не стоит повреждать автомобиль, который блокирует выезд. Умышленная порча имущества может привести к уголовному делу.