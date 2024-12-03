«Яндекс Go» сделал ценообразование в такси прозрачным

Ценообразование в приложении «Яндекс Go» теперь будет прозрачным. Разработчики добавили детализацию цены в программу по просьбе пользователей. Об этом сообщил РБК .

«В детализации цены несколько блоков: стоимость подачи автомобиля, базовый тариф — суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка в периоды повышенного спроса, если она есть, и стоимость дополнительных опций», — рассказали журналистам в «Яндексе».

В компании отметили, что повышение цен на такси в часы пик или в плохую погоду — это вынужденная мера для привлечения большего числа водителей. В таких случаях стоимость каждой поездки рассчитывают с помощью автоматических алгоритмов.

Ранее стало известно об увеличении расценок на такси в Москве. Как выяснили журналисты, в «Яндекс Go» на 25% вырастет цена в тарифе «Комфорт».