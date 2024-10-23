Ездить на такси по тарифу «Комфорт» в Москве станет дороже на 25%

Стоимость поездок на такси с 25 октября увеличится в Москве. Об этом сообщили «Известия» .

По информации газеты, с середины октября таксистам начали приходить уведомления о скором повышении тарифов. В частности, в «Яндекс Go» на 25% вырастет цена в тарифе «Комфорт» за километр пути и минуты — с 12 до 15 рублей.

Кроме того, минута ожидания подорожает с 13 до 15 рублей, а в цену подачи такси будут включены не шесть минут и два километра, как раньше, а три минуты и один километр пути.

В пресс-службе «Яндекса» эти данные подтвердили. Среди причин роста представители компании назвали рост затрат на содержание и обслуживание автомобилей, а также дефицит водителей.

«Стоимость поездки складывается не только из километров пути и стоимости минут. В нее включены подача автомобиля, некоторые платные опции и ряд других факторов. На цене отражается количество свободных машин на линии рядом с пассажиром и объем спроса. В непогоду временно срабатывает повышающий коэффициент», — рассказали в «Яндексе».

Экономист Валентина Неганова ранее сообщили, что рост цен на такси также связан с рисками профессии.