Юрист Толмачев рассказал что дефицит парковочных мест в новостройках приведет к коллапсу

Председатель комитета Союза юристов Москвы и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев обсудил проблемы с парковочными местами в столице. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что с момента внедрения программы реновации в 2017 году, когда были отменены нормы уплотнения, возникла актуальная необходимость в создании парковочных мест. По его словам, невозможно строить многоквартирные дома без достаточного количества парковок.

В этом году крупные строительные компании начали настаивать на отмене требований по парковочным местам для снижения затрат на свои проекты. Толмачев предупредил, что это может привести к серьезным проблемам и даже коллапсу, так как возводить высокие дома без соответствующего парковочного пространства просто нельзя.

Он также напомнил, что два десятилетия назад столичные власти приняли решение о запрете строительства многоквартирных домов без предусмотренных парковочных мест.