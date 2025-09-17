Израиль планирует запустить прямые перелеты между Тель-Авивом и Краснодаром. Об этом заявила глава представительства Минтуризма Израиля в России Ксения Воронцова, сообщил ТАСС .

«Планируется запуск рейсов Тель-Авив — Краснодар», — привело агентство ее слова.

Воронцова уточнила, что каждую неделю осуществляется 32 прямых рейса из России в Израиль.

Аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, возобновил работу 11 сентября. При этом все это время он поддерживал работоспособность и сохранял штат сотрудников.

Первый самолет из Москвы встретили празднично — в терминале звучали народные песни, танцы под баян, а пассажирам раздавали подарки.