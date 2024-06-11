Из-за ухудшения погоды москвичам посоветовали пересесть на метро

В Москве 11 июня пройдут дожди и усилится ветер. Из-за непогоды могут появиться пробки, поэтому Дептранс призвал жителей пересесть на метро.

«Рекомендуем для поездок по городу воспользоваться метро. Вечером возможны затруднения движения в центральной части города, на вылетных магистралях и МКАД», — заявила пресс-служба.

По прогнозу Дептранса, к вечеру могут появиться пробки семь-восемь баллов. На двух участках МКАД, девятом километре и с 29 до 32-й километр, а также на Новолужнецкой эстакаде пройдут строительные работы. Проезд автобусов ограничат на Варварке на время проведения мероприятия.

Ветер в Москве усилится порывами до 17 метров в секунду, предупредила метеоролог Татьяна Позднякова. Днем 11 июня пройдут кратковременные дожди, местами сильные, и грозы. Специалист предупредила, что температура воздуха снизится в четверг.