Из-за ограничения работы аэропорта в Сочи на запасные аэродромы ушло 9 самолетов

В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Во время их действия на запасные аэродромы отправили девять самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко .

«В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились девять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — уточнил он.

Кореняко добавил, что воздушная гавань заработала в штатном режиме в 20:07 по московскому времени. Ограничения продлились около полутора часов.

В Росавиации подчеркивали, что экипажи, авиадиспетчеры и службы транспортного хаба примут все меры для обеспечения безопасности полетов, поскольку это главный приоритет.