Расписание автобусов и электричек изменится в Подмосковье в новогодние праздники

Общественный транспорт Подмосковья перейдет на специальное расписание в период новогодних каникул. Автобусы в регионе 31 декабря будут курсировать по графику понедельника.

В первый день года, 3 января, а также с 5 по 9 января транспорт будет ходить по субботнему расписанию, а 2 и 4 января — по графику воскресенья.

Всего на маршрутах в праздники задействуют около шести тысяч машин, большую часть из которых — 4,5 тысячи — составят автобусы «Мострансавто».

Для удобства пассажиров, возвращающихся с праздничных мероприятий, в ночь на 1 января и на 7 января 70 ключевых маршрутов, связывающих города с железнодорожными станциями и метро, будут работать до 3:00.

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании и РЖД также перейдут на особый режим. Так, 30 декабря составы будут ходить по пятничному расписанию, с 31 декабря по 10 января — по субботнему, 11 января — по воскресному, а 12 января — по графику понедельника.

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января, электропоезда на Московских центральных диаметрах и Павелецком направлении будут ходить до 03:00, а на Ярославском направлении — до 02:00.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание на сайтах перевозчиков, а также на станциях и остановках.

Информацию о работе транспорта и дорожной ситуации публикуют в официальных каналах ведомства в Telegram и MAX.