Трамп рассказал о детской мечте о Ferrari

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в детстве мечтал о Ferrari, но теперь предпочитает американские автомобили. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Лидера США спросили, какую машину он хотел иметь, будучи ребенком. Трамп сказал, что всегда мечтал о Ferrari и даже владел ею какое-то время. Однако сейчас он покупает только американские автомобили и подчеркнул, что именно их любит больше всего.

Ранее Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России. Утром 10 сентября польские военные сообщили об уничтожении нескольких беспилотников, которые якобы нарушили воздушное пространство страны.