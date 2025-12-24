Испытания самолета «Байкал» с российским двигателем прошли успешно

Первые испытания самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 прошли успешно. Летчики-испытатели отметили, что полет прошел без проблем и замечаний. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Испытания ЛМС-901 „Байкал“ с отечественной силовой установкой прошли успешно. Летчики-испытатели подтвердили, что полет прошел штатно, без замечаний. Машина вела себя стабильно, управлялась хорошо, двигатель функционировал корректно, подтвердив надежность основных и резервных систем», — указано в сообщении.

В министерстве сообщили, что в ходе испытаний проверили силовую установку. Оценили устойчивость работы двигателя во всех режимах, приемистость и дросселирование.

Также проверили системы аварийной остановки двигателя и флюгирования воздушного винта. Также проверили питание двигателя топливом. После этого получили разрешение на испытательный полет.

Девятиместный самолет «Байкал» предназначен для местных воздушных линий и должен заменить легендарный Ан-2. Его разработала компания «Байкал-Инжиниринг» по заказу Минпромторга.

Первый полет состоялся 30 января 2022 года. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Арамиле, пригороде Екатеринбурга, и провел в небе около 25 минут на высоте 500 метров.

Ранее в небо впервые поднялся истребитель Су-57, оснащенный двигателем пятого поколения «изделие 177». Тестовый полет провел заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев. Испытания прошли в штатном режиме.