Исчезновение российского Ил-76 над Запорожской областью опровергли

МЧС опровергло сообщения о пропаже Ил-76 над Запорожской областью

Распространенная украинскими информационными ресурсами информация об исчезновении самолета Ил-76 МЧС России не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В качестве доказательства в МЧС приложили скриншот неизвестного украинского Telegram-канала, который, сославшись на данные сервиса по отслеживанию полетов Flightradar, заявил об исчезновении российского борта при пролете над территорией Запорожской области.

«Авиация МЧС России не выполняет полеты в указанном воздушном пространстве», — заявили в пресс-службе.

В конце января этого года ВСУ сбили над Белгородской областью транспортный самолет Ил-76, перевозивший военнопленных. Борт потерпел крушение рядом с селом Яблоново.

На нем находились шесть членов экипажа и сотрудников военной полиции, а также более 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.

Следователи в рамках заведенного уголовного дела установили, что ВСУ использовали для удара по самолету американский комплекс Patriot.