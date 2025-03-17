Инженер обманул Tesla простым тестом «в духе мультфильмов»

Бывший инженер NASA Марк Робер провел эксперимент, который показал, что автопилот электромобиля Tesla можно легко обмануть нарисованной стеной. Об этом сообщил сайт InsideEVs .

Известный YouTube-блогер и бывший инженер NASA протестировал работу автопилота автомобиля Tesla, чтобы выявить слабые места в системе камер электрокара.

Робер создал препятствие, нарисовав на поверхности дороги реалистичное изображение стены. Эксперимент автор назвал «тестом в духе мультфильмов Looney Tunes».

Для чистоты эксперимента Робер сравнил Tesla с автомобилем Lexus, оснащенным системой LiDAR от компании Luminar. Оба автомобиля успешно остановились перед муляжом ребёнка, внезапно появившимся на дороге.

Однако перед нарисованной стеной остановился только Lexus. Tesla, использующая только камеры для ориентирования, продолжила движение и въехала прямо в «стену», даже не пытаясь затормозить.

Блогер отметил, что это наглядно доказывает слабость подхода Tesla, который основан исключительно на камерах без применения лидаров и радаров. По его мнению, без дополнительных датчиков создать безопасную и надежную систему беспилотного управления невозможно.

Компания Tesla не пока не давала официальных комментариев по результатам теста.

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