Информацию о большой пробке на Крымском мосту в выходные не подтвердили

В эти выходные 19–20 июля в Сети появилось видео, где говорили о якобы огромной пробке на подъездах к Крымскому мосту. По данным оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту — это неправда.
В воскресенье плотность транспортного потока с обеих сторон оставалась на обычном для разгара курортного сезона уровне. В субботу, 19 июля, на этом участке вообще не было очередей перед досмотровыми комплексами.
Ранее в Российском союзе туриндустрии предложили туристам альтернативные маршруты до Крыма из-за пробок на мосту. Путешественники могут добраться до полуострова на поезде или проехать на автомобилях через сухопутные коридоры на новых территориях.
Кроме того, людей призвали запастись питьевой водой и необходимыми предметами на случай больших задержек во время пути.
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