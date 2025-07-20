РСТ предложил туристам альтернативные маршруты из-за пробки на Крымском мосту

Отправившиеся на отдых в Крым туристы могут добраться до полуострова на поезде или проехать на машинах через сухопутные коридоры на новых территориях. Такую рекомендацию в комментарии 360.ru дал Российский союз туриндустрии.

В организации заявили, что со стороны Тамани перед Крымским мостом собралась пробка из 1000 автомобилей. Затор начал формироваться еще ночью и к утру растянулся на несколько километров. Среднее время ожидания на данный момент составляет от двух до трех часов.

Со стороны Крыма в движении также наблюдаются затруднения, но не настолько сильные. В образовавшейся пробке находится порядка 100 машин.

«Российский союз туриндустрии рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты через новые территории», — заявили в РСТ.

Путешественников призвали заранее запастись водой и необходимыми вещами на случай длительных задержек во время движения.

По данным штаба о транспортной ситуации на Крымском мосту, на 15:00 воскресенья, 20 июля, в пробке со стороны Тамани находится 712 автомобилей. Среднее время ожидания — около трех часов. Со стороны Керчи скопилось 295 машин, и ожидать своей очереди на проезд придется не менее часа.

В последний раз крупный затор на Крымском мосту образовался в понедельник. На транспортном переходе из Краснодарского края собралась очередь из 1400 машин, а среднее время ожидания составило около четырех часов. При этом параллельное направление из Керчи оставалось свободным.