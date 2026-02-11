Импорт автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года рухнул на 44%

Посол Моргулов заявил о падении импорта авто из Китая в Россию на 44%

Россия сократила импорт автомобилей из Китая на 44% по итогам 2025 года. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол России в КНР Игорь Моргулов.

Он пояснил, что снижение предсказывали многие эксперты из-за насыщения российского рынка рядом категорий китайской продукции.

«К примеру, в 2025 году на 44% уменьшились поставки автомобилей, которые в предыдущие годы, как мы знаем, стремительно росли», — сказал дипломат.

Общий товарооборот между двумя странами по итогам 2025 года снизился на 6,9% и составил 228,1 миллиарда долларов. Импорт из Китая в Россию сократился чуть более чем на 10%.

После ухода западных автопроизводителей Китай занял лидирующие позиции на российском рынке новых автомобилей. В 2023 и 2024 годах поставки из КНР росли рекордными темпами.

Ранее водители китайских Haval жаловались, что автомобили массово ломаются и запирают их на морозе. Внедорожники не справляются с российскими морозами: трудности начинаются уже при температуре -10 градусов.